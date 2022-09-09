حمدين صباحي يشيد برفض مشروع ناتو الشرق الأوسط: موقف ملائم لمكانة مصر التاريخية

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أثنى المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، على موقف مصر الرافض الانضمام إلى مشروع «ناتو الشرق الأوسط» الذي تداولت وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية المعلومات عنه مؤخرا.

حمدين صباحي يشيد برفض مشروع ناتو الشرق الأوسط

وقال حمدين صباحي:" نقدر نحن أحزاب القوى الوطنية موقف بعض الدول العربية التي رفضت مشروع «ناتو الشرق الأوسط» التي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع صباحي خلال مؤتمر القوى الوطنية لرفض التحالف العربي الصهيوني: بالرغم من موقفنا المعارض تجاه السلطة السياسية إلا أن موقف الرئيس السيسي كان ملائماً لمكانة مصر التاريخية، مضيفاً:" يلا شدوا الهمة اكتر من كدا".

حمدين صباحي: لم نسمع من الرئيس الأمريكي أي حديث يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني

واستكمل:" لم نسمع من الرئيس الأمريكي أي حديث يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني قبل أو أثناء زيارته إلى السعودية".

وأضاف:" يجب أن نناضل من أجل وقف الحلف الشرق أوسطي".

واستكمل:" المقاومة هي الممثل الشرعي للأمة العربية، وكل من يحمل سلاح ضد العدو الصهيوني أنا نصيره وداعمه، أيا كانت طائفته أو أفكاره".