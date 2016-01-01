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أعداد جريدة الشروق
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محافظ البنك المركزي الصيني يتعهد بتقديم دعم أقوى للاقتصاد

د ب أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 10:20 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 10:20 ص

قال محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج، إن البنك المركزي سوف يعزز تطبيق سياسته النقدية الحذرة لتقديم دعم اقتصادي أقوى.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن يي قال خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ووزراء المالية إن الاقتصاد يواجه ضغوطا سلبية معينة؛ بسبب جائحة كورونا وعوامل خارجية حتى في ظل انخفاض معدل التضخم على المستوى المحلي.

وقد أصدر البنك المركزي، بيانا بتعليقات المحافظ أمس السبت.

وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 4. 0% خلال الربع الثاني، فيما تعد أبطأ وتيرة نمو منذ أن ضربت جائحة كورونا البلاد منذ عامين.

وتواجه الصين خطورة تفشي الفيروس مجددا، مما يجعل من الصعب أن تفي الحكومة بهدفها للنمو هذا العام الذي يقدر بـ 5ر5%.


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