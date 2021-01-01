الدكتور أيمن سالم عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق أساء لكل المنظومة الصحية المصرية، وذلك بعد ظهوره منفعلا في مقطع فيديو، مهاجما الأطباء بسبب ما قال إنه عدم تقديم الخدمة لحماه بعد توجهه لأحد المستشفيات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الأحد، أن ميدو أساء لكل الأطباء المصريين رغم ما بذلوه خلال جائحة كورونا وتقديم 700 شهيد.

وتابع: "ميدو تناسى وذلك وادعى ادعاءات كوميدية بزعمه أن الأطباء مش موجودين وبيصيفوا.. طاب مين اللي بيعالج الناس في مصر كلها دلوقتي".

وأكمل: "حالة ميدو خاصة جدا به لظروف خاصة به، وهو ورط نفسه بالإساءة لكل الأطباء.. ما قاله إدعاءات كوميدية لا وجود لها من الأساس".

وأشار إلى أن ما يعني النقابة أنه وجه سبابا للأطباء بوصفهم بأنهم معدومو الضمير وأن المنظومة الصحية مهترئة.