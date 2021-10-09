زير الخارجية السعودي يغادر لزيارة اليابان وكوريا الجنوبية





أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية، أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، غادر بعد ظهر اليوم الأحد مدينة جدة في طريقه إلى طوكيو في زيارة رسمية تدوم يومين يعقبها زيارة مماثلة لكوريا الجنوبية.



وأشار المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى أن من المقرر أن يلتقي الوزير الفرحان فور وصوله فجر غد إلى طوكيو عددا من الوزراء وأعضاء البرلمان الياباني لإجراء مشاورات معهم تتمحور حول التطورات الدولية الراهنة وفي مقدمها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة إضافة إلى استعراض مسيرة التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد بين البلدين وما تم إنجازه على هذا الصعيد.



كما ينتظر ان يقدم الوفد الياباني شرحا للوفد السعودي عن مسار العلاقات الصينية اليابانية التي لا تزال متوترة بشأن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي التي تديرها اليابان، بينما تؤكد الصين أنها تابعة لها فيما تواصل الصين إرسال السفن إلى المياه حول هذه الجزر غير المأهولة ويشتبه أيضا في قيام بكين باستكشاف حقول غاز في منطقة متنازع عليها من البحر.