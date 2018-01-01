غالبًا ما يقترن وصف الكلاب بالوفاء، لكن هذا لم يكن الحال بالنسبة إلى كلاب سيدة بريطانية، إذ لم يكن هناك وفاء على الإطلاق.

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أمس، بأن أما بريطانية تبلغ من العمر (43 عاما) نهشتها الكلاب حتى الموت، فى هجوم مروع أدى أيضا إلى إصابة شريكها بجروح خطيرة بينما كان يحاول تخليصها من الكلاب.

ووقعت الحادثة فى بلدة روثرهام، جنوب مقاطة يوركشاير، شمالى بريطانيا. وهرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى المكان سريعا، لكنها أخفقت فى إنقاذ حياة السيدة، بينما لا يزال شريكها يخضع للعلاج فى المستشفى، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغا بشأن هجوم كلب على رجل وسيدة، وبعدما انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الهجوم، وجدت امرأة ورجلا مصابين بجروح خطيرة.

ورغم الجهود التى بذلت لإنقاذ المرأة إلا أنها فارقت الحياة، بينما نقل الرجل إلى المستشفى لتلقى مزيد من العلاج.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن هناك كلبين كانا فى المنزل، ولم يكن أى منهما ينتمى إلى سلالات محظورة، فهما من الكلاب الأليفة.

وقال ابن السيدة التى لقيت مصرعها، إن كلا الكلبين كانا فى حالة جيدة، وكانا يتلقيان معاملة جيدة.

وتشير التقارير الصادرة عن جمعية سلوك الكلاب والقطط إلى حدوث زيادة بنسبة 54% فى هجمات الكلاب بين عامى 2020 ــ 2021 فى بريطانيا.