كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائي عن 11 قرية وتوابعها بمطوبس وقلين

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمراكزي مطوبس وقلين ، لأعمال الصيانة، غداً الإثنين الموافق 18 يوليو الجاري، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد.

سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات قون، وميت الديبة، وطويلة نشرت، وحصة الغنيمي، والمرازقة، بمركز قلين، و تتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي، قرى قونه وتوابعها، ونشرت وتوابعها،وطويلة نشرت وتوابعها، وحصة الغنيمى توابعها، وعزبة شماس وتوابعها، وميت الديبة لزرع أعمدة بها,

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات برمبال والسعادة وإبراهيم دسوقي وخليج بحري، وتتأثر بعملية الفصل لزرع الأعمدة وزرع أبراج بقرى برمبال ومنيشة المرشد وابراهيم الدسوقي، وكمسيون غرب وخليج بحري.