يحرص الجزائريون على الاحتفال بإعلان نتيجة الثانوية العامة أو كما يطلقون عليها اختصارا "الباك" أو "البكالوريا"، حيث عمت أجواء الاحتفالات الميادين والشوارع الجزائرية عقب الإعلان، اليوم /الأحد/ عن نتائج هذه المرحلة التعليمية.

تعد هذه المناسبة فرصة للعائلات الجزائرية للتعبير عن فرحتهم بأشكال مختلفة وبطقوس متعددة، إذ علت أصوات "الزغاريد" في المنازل، وأبواق السيارات في الشوارع والميادين، فيما تزينت سماء العاصمة بالألعاب النارية، فضلا عن إقامة حفلات منزلية لقبول التهاني من الجيران والأقارب والأصدقاء.

ويحمل الاحتفال بالنجاح في "البكالوريا" هذا العام في الجزائر بريقا خاصا عقب مرور عامين بدون احتفالات بسبب إجراءات الحجر المنزلي التي فرضتها جائحة كورونا، حيث تفضل بعض العائلات الاحتفال بتوزيع الحلوى والعصائر على الجيران، تعبيرا عن الفرحة، وهو الأمر الذي تعودت عليه الكثير من الأسر الجزائرية، خصوصا في الأحياء السكنية القديمة.

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تغريدة له على "تويتر"، الناجحين في اختبار شهادة البكالوريا، قائلا "تهانيّ لكل الناجحات والناجحين في امتحان البكالوريا، متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم الجامعي، وحظ أوفر للراسبين في الدورة القادمة".

وقال محمد قعقاع أحد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، والحائز على شهادة البكالوريا "علوم الطبيعة والحياة" بمعدل 14 من 20 - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه في كل عام يحتفلون عادة مع ذويهم باجتيازهم بنجاح المرحلة ما قبل الجامعية، مضيفا أن إعلان نتيجة "الباكالوريا" بات مناسبة لها طابع اجتماعي، حيث تجتمع الأهالي في المنازل ويتبادلون الحلوى، فيما يتجمع الطلبة مع أصدقائهم للاحتفال في الميادين العامة والشوارع.

من جانبه، قال رباح عبد الحق والد أحد الطلبة الناجحين والحاصل على 16 من 20 بشعبة الرياضيات إن يوم إعلان النتيجة هو يوم احتفال للطلبة وذويهم في مختلف ولايات الجزائر وليس العاصمة فقط، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعد مناسبة للاحتفاء من قبل الأهالي والطلبة عقب أشهر من الضغوط والقلق.

وأضاف أن هذا اليوم ليس للطلبة فقط، وإنما للأهالي التي عايشت وساندت أبناءها طيلة فترة المدة الدراسية لاجتياز الاختبارات، لافتا إلى أن هذا اليوم ليس للطلاب الناجحين فقط وإنما أيضا يحرص الأهل والأصدقاء على مواساة من لم يوفق في اجتياز الاختبارات؛ فهو بمثابة يوم فرحة وتضامن.

كانت وزارة التربية والتعليم الجزائرية قد أعلنت اليوم نتائج امتحان شهادة البكالوريا للعام الحالي، بنسبة نجاح بلغت 75ر58% .