تعليم النواب: الغش فى الامتحانات قضية مجتمعية وليست مسؤولية وزير التعليم وحده

قال النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الغش فى الامتحانات قضية مجتمعية وأطرافها متعددة وليست مسئولية الوزير وحده.

وأضاف أمين، فى بيان أصدره اليوم، أن ما تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي عن منظومة تحديث وتطوير التعليم فى مصر بصفة عامة وعن كل ما يتعلق عن الثانوية العامة وامتحاناتها حالياً كارثة تؤثر سلبياً على الطلاب وأولياء أمورهم.

ولفت إلى حديث الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، بشأن وجود ظاهرة الغش بكثافة منذ عقود ويشارك بها للأسف الشديد أطراف كثيرة بالمجتمع وهناك ضغوط تمارس من بعض أولياء أمور لتسهيل اللجان وهناك ضغوط على المراقبين واستغلال الحمامات واستغلال التقنيات ومحاولات تهريب موبايلات ومحاولات تصوير ومحاولات زرع سماعات صغيرة بالأذن وهذا للأسف موجود منذ أعوام وليس فقط في الثانوية العامة.

وأكد النائب أن هذه التصريحات حقائق واضحة وضوح الشمس، مشددًا على ضرورة مساندة ودعم جهود الدكتور طارق شوقى فى الاستمرار فى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، مشيراً إلى نجاح عمليات التطوير والتحديث المستمر للتعليم لن تنجح إلا من خلال الدعم المجتمعي ومواجهة جميع من يحاولون إفشال سياسات تطوير التعليم.