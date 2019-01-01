 التعاون الإسلامي ترحب بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي ترحب بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 10:56 ص

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة، بمدينة جدة، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، والعراق، وأمريكا.

وأشادت الأمانة العامة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم - بمضامين الكلمات التي ألقاها قادة الدول المشاركة خلال هذه القمة، التي قدمت تشخيصاً دقيقاً لما تمر به المنطقة من أزمات وما تواجهه من تحديات، مؤكدة دعمها للجهود العربية والدولية كافة التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة.


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