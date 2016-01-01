صحيفة سعودية: قمة جدة للأمن والتنمية تؤكد تعزيز التعاون والمصالح المشتركة وتنسيق المواقف

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية أن "القمة السعودية - الأمريكية" و"قمة جدة للأمن والتنمية" اختتممتا أعمالهما بمخرجات ونتائج مهمة وبتأكيد على تعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وتنسيق المواقف تجاه العديد من القضايا والتحديات المصيرية التي تواجهها المنطقة والعالم.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان (مرحلة جديدة) اليوم الأحد - أنه في مقدمة تلك القضايا الأمن والاستقرار وتطبيق مباديء ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام استقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم قضايا المناخ ومعالجة تحديات الأمن الغذائي والصحي العالمي، وتبني نهج متوازن بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة، يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة، وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي.

وذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أشار إلى هذه القضايا برؤية دقيقة تعكس السياسة المتزنة والهادفة للمملكة، والأمل في أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون، لتعميق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لخدمة المصالح المشتركة، وتعزز الأمن والتنمية والازدهار في هذه المنطقة الحيوية وللعالم أجمع، ووضع إطار شامل لمرحلة جديدة تبعث الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم.