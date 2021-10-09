 رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال إنشاءات استديوهات القناة التعليمية التلفزيونية - بوابة الشروق
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رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال إنشاءات استديوهات القناة التعليمية التلفزيونية

محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا
محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا
علاء شبل:
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 6:23 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 6:23 م

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، أعمال الإنشاءات بالمبنى الجديد الملحق بكلية الآداب، ووجه بالإسراع في إنهاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات الفنية، وفقًا للجداول الزمنية المقررة، ورافقه خلال الجولة الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبنى الجديد يمثل إضافة كبيرة في إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية والإنشائية للجامعة، حيث يقام على مساحة 2600 متر مربع، ويضم 11 مدرجا و4 قاعات تعليمية مجهزة على أعلى مستوى.

كما تفقد ذكي، أعمال الإنشاءات باستديوهات قناة الجامعة التلفزيونية التعليمية الجديدة، مشيرا إلى أن إنشاء القناة التعليمية الجديدة يأتي في إطار خطة الجامعة لخدمة العملية التعليمية وتعزيز منظومة التعليم عن بعد والتعليم الهجين، من خلال خلق قنوات ومنصات مستحدثة تيسر على الطلاب تلقي المحتوى التعليمي، وتحقيق الجدارات التعليمية المستهدفة.

وكرم رئيس الجامعة، خلال الزيارة عددا من العاملين بالجهاز الإداري بكلية الآداب لبلوغهم السن القانونية، مؤكدا أهمية دور العاملين بالجهاز الإداري الذين يمثلون الضلع الثالث في اكتمال المنظومة التعليمية بالجامعة، والعمل على رفعتها وتعزيز قدراتها التنافسية.

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