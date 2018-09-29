الرئيس الفنزويلي يزور السعودية لبحث استقرار السوق النفطي العالمي

يصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع إلى جدة الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين.

وقال مصدر في السفارة الفنزويلية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) إن الرئيس مادورو سيلتقي خلال الزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأضاف أن محادثات الجانبين "ستتركز حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها السياسية والاقتصادية على دول العالم والجهود التي تبذلها مجموعة "أوبك +" من خلال إيجاد آليات لاستقرار السوق النفطي العالمي بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى تقدير بلاده "للدور السعودي القيادي في تحقيق التوافق بين دول" أوبك +" لبناء تفاهمات سياسية واستراتيجية مستقبلية في ما يخص السياسات النفطية الدولية".

وقال "إن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة ستحتل حيزا مهما في مناقشات الجانبين".

وتعد الزيارة هي الخامسة إلى المملكة للرئيس نيكولاس مادورو منذ توليه منصبه في مارس 2013، كما أنها تأتي بعد جولة له الشهر الماضي، وشملت كلا من قطر والكويت وتركيا والجزائر وإيران في أول جولة رئيسية له في الخارج منذ زيارته لروسيا في عام 2019.