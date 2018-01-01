السجن 5 أعوام لمتهمين بسرقة كابلات الترام في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الأحد، كلٍ من "ف.ا.م"، عاطل، وشقيقه "م.ا.م"، بالسجن لمدة 5 أعوام؛ وإلزامهما بدفع قيمة الأسلاك والتلفيات بالتضامن، لاتهامهما بالسرقة، وذلك في القضية المُقيدة برقم 33900 لسنة 2021 جنايات باب شرقي.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد قيام المتهمين بسرقة خطوط كابلات الترام العام في نطاق دائرة القسم.

وتوصلت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث إلى وجود بلاغ من العاملين بخطوط النقل العام الترام بانقطاع التيار عن الخطوط المؤدية لمنطقة الحضرة، حيث تبين سرقة وقطع الكابلات الكهربائية المستخدمة في التوصل.

وبإجراء التحريات تبين قيام كل من: المتهم الأول، مُسجل له معلومات جنائية، وشقيقه، بسرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالترام، مستخدمين في ذلك مقص حديدي، ووضعها في أجولة بيع النحاس الموجود بداخلها، وقدرت قيمة تلك الكابلات بمبلغ 92 ألف و365 جنيها و98 قرشًا.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتحرير محضرًا إداريًا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد عبد الفتاح الشناوي، ومحمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات، السيد الوزير.