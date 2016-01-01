بوينج تتوقع تباطؤا في الطلب على الطائرات الجديدة في توقعاتها للعشرين عاما المقبلة

تتوقع شركة بوينج الأمريكية لتصنيع الطائرات ارتفاع الطلب العالمي على الطائرات الجديدة حتى عام 2031، ولكنها خفضت من توقعاتها على مستوى الصناعة للعشرين عاما القادمة في أحدث نظرة مستقبلية للسوق تعلن عنها الشركة.

وقالت بوينج في توقعات سوق سنوية أصدرتها قبل معرض فارنبورو الدولي للطيران في إنجلترا، إنه من المتوقع أن تقوم شركات تصنيع الطائرات بتسليم حوالي 19 ألفا و575 طائرة ركاب و طائرة شحن جديدة خلال الفترة من 2022 إلى 2031.

وتعتبر التقديرات أعلى من التوقعات بشأن العشر سنوات بداية من عام 2021، على الرغم من أن هذه الأرقام أخذت في الحسبان 710 طائرات لصالح شركات الطيران الروسية.

وعلى الرغم من ذلك خفضت بوينج من توقعاتها بشأن الطلب على الطائرات الجديدة لمدة 20 عاما حتى عام 2041، على عكس منافستها الأوروبية إيرباص.

وتتوقع شركة بوينج حاليا إن يصل الطلب العالمي إلى 41 ألفا و 170 طائرة خلال العقدين المقبلين، مقارنة بـ 43 ألفا و 610 طائرات في توقعاتها قبل عام- وهذا يمثل انخفاضا حتى مع أخذ الطائرات الروسية في الاعتبار،وفقا لما قاله دارن هولست، رئيس قطاع تسويق الطائرات التجارية في بوينج.

واستندت بوينج في توقعاتها بشأن مستوى الصناعة إلى انخفاض النمو في الاقتصاد العالمي وسوق طيران أكثر تشبعا في العقد الثاني.

وتمنع العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا مصنعي الطائرات الغربيين من إمداد السوق الروسية بالطائرات.

وعلى عكس شركة بوينج، تتوقع شركة إيرباص أن تكون هناك حاجة أكبر لطائرات جديدة على مدى العشرين عاما القادمة أكثر مما كان مؤخرا.ففي توقعاتها للسوق التي نشرتها قبل أيام قليلة، توقعت شركة إيرباص مبيعات تقدر بـ 39 ألفا و 490 طائرة بحلول عام 2041 - وهو أكثر بـ 470 من تقديرات العام الماضي حتى عام 2040.