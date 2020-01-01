هيئة الأركان البريطانية: 50 ألف جندي روسي بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب في أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان البريطانية السير توني راداكين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خسر حرب أوكرانيا بالفعل، محذرًا من أن روسيا لا تزال «التهديد الأكبر» الذي تواجهه المملكة المتحدة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «Sunday Morning»، المذاع على قناة BBC One، أن «الجيش الأوكراني يعتقد تمامًا أنه سيفوز بالحرب في مواجهة روسيا (المتعثرة) التي فقدت أكثر من 30% من فعاليتها القتالية البرية».

وذكر أن أوكرانيا تخطط لاستعادة كامل أراضيها، معلنًا مقتل وإصابة 50 ألف جندي روسي في الصراع، وتدمير ما يقرب من 1700 دبابة روسية، إلى جانب ما يقرب من 4000 عربة قتال مصفحة تابعة لموسكو.

وتابع في تصريحاته لشبكة بي بي سي: «إذا ركزنا على دونباس، تكافح روسيا للاستيلاء على أراضي أوكرانيا، مع الاقتراب من مرور 150 يومًا على اندلاع الحرب، لكنها تعاني بسبب شجاعة وتصميم القوات المسلحة الأوكرانية».

ونفى التكهنات بأن الرئيس الروسي «ليس على ما يرام»، بعد أن سئل عما إذا كان يمكن «الإطاحة» بفلاديمير بوتين أو مواجهة «تغيير النظام»، معقبًا: «كمحترفين عسكريين نرى نظامًا مستقرًا نسبيًا في روسيا».

واستطرد: «لقد تمكن الرئيس بوتين من قمع أي معارضة، ونرى تسلسلاً هرميًا مستثمرًا في الرئيس بوتين، وبالتالي لا أحد في القمة لديه الدافع لتحدي بوتين، وهذا أمر كئيب».

وذكر أن الكرملين أراد الاستيلاء على المدن الأوكرانية في غضون الثلاثين يومًا الأولى من الحرب، موضحًا أن «روسيا لديها الطموح لإحداث تصدعات وممارسة الضغط على الناتو».