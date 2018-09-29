تداول السعودية: إطلاق أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

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أطلقت "تداول السعودية" اليوم الأحد، أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو "مؤشر تاسي الإسلامي".

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم إن" هدف اطلاق المؤشر هو تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً."

وسيكون المؤشر -طبقا للبيان – "بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وسيتيح المؤشر لمدراء الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.

كما سيتم وضع 15% حد أعلى لأوزان الشركات للحد من سيطرة الشركات الكبرى بالمؤشر.