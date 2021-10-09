قال وزير دفاع صربيا نيبوشا ستيفانوفيتش، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، إن طائرة الشحن الأوكرانية التي تحطمت في اليونان كانت تحمل 11.5 طن ذخيرة من قذائف الهاون، المنتجة في صربيا.



وأضاف أن الطائرة حصلت على كل تصاريح النقل الضرورية.



ونفى الوزير تكهنات وسائل إعلام بأن الطائرة كانت تحمل أسلحة إلى أوكرانيا، قائلا إنها كانت مملوكة فقط لشركة طيران أوكرانية. غير أن الذخيرة قد اشترتها وزارة الدفاع في بنجلادش.



وذكرت شبكة "إيه أر تي" الحكومية اليونانية نقلا عن مسؤولين يونانيين وصرب صباح اليوم الأحد، أن جميع أفراد طاقم الطائرة أنتونوف إيه إن-12 الثمانية قتلوا في الحادث، عندما سقطت بالقرب من مدينة كافلا مساء أمس السبت.



وأبلغ الطيار فوق بحر إيجة عن وجود مشاكل بالمحرك، وطلب الإذن بالهبوط الاضطراري. مع ذلك، لم تصل الطائرة لأقرب مطار في كافالا باليونان.



وأظهرت صور التقطها سكان بهواتفهم المحمولة الطائرة وهي مشتعلة في السماء قبل تحطمها. وسُمع دوي الانفجارات بعد ساعات من وقوع السقوط.



ودفع حادث التحطم السلطات إلى تحذير السكان من إمكانية تعرضهم لغازات سامة.



وأبلغت هيئة الدفاع المدني اليونانية السكان الذين يعيشون بالقرب من موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة وعدم تشغيل مكيفات الهواء.



وقال أحد رجال الاطفاء لشبكة "إي آر تي" إنه تم نقل اثنين من زملائه للمستشفى بعد عدم قدرتهما على التنفس.



وتقوم وحدة خاصة من الجيش اليوناني بفحص حطام الطائرة. ويتمتع الخبراء بكفاءة في رصد مواد نووية وبيولوجية وكيميائية وأي مواد خطيرة أخرى.