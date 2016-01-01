برلماني روسي: تهديدات سلطات كييف بمهاجمة القرم تؤكد ضرورة نزع السلاح في أوكرانيا

قال رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس إن تهديدات سلطات كييف بمهاجمة القرم تؤكد ضرورة نزع السلاح في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأضاف كليشاس - في تصريحات له، حسبما أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأحد/ - أن "التهديدات من جانب العسكريين الأوكرانيين بمهاجمة شبه جزيرة القرم أو جسر القرم، تؤكد أن نزع السلاح يجب أن يتم في جميع أنحاء أوكرانيا، وإلا فسيبقى هناك تهديد دائم لأراضينا ومواطنينا وبنيتنا التحتية".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الروسي يتخذ كل ما يلزم من تدابير لضمان أمن شبه جزيرة القرم، مؤكدا أن التهديدات التي يطلقها الجانب الأوكراني معروفة للسلطات الروسية ويتم أخذها في الاعتبار.