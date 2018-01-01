السودان يعيد فتح معبر حدودي مع إثيوبيا

أعلن السودان فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا، اعتباراً من اليوم الأحد، بعد نحو شهر من الإغلاق إثر توترات بين البلدين.

وجاء ذلك إثر قرار اتخذته اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، خلال اجتماع لها الأحد، برئاسة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وشددت لجنة الدفاع في بيان صحفي أن القرار أتى في إطار المباحثات التي انطلقت بين قيادة السودان وإثيوبيا بشأن التوصل إلى حلول عاجلة ودائمة للمشكلات التي تنشب بين البلدين في المناطق الحدودية، وفي مقابل إجراءات حسن النية التي أبداها الجانب الإثيوبي في منع تسلل العناصر المسلحة إلى الأراضي السودانية.

وقال البيان: "تقرر فتح معبر القلابات الحدودي اعتباراً من اليوم 17 يونيو، أمام الحركة بين البلدين طبقاً للإجراءات القانونية المتعار عليها".

وأضاف: "تقرر أيضاً تكثيف مراقبة الحدود الدولية ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين مع إحكام التنسيق بين الجانبين".

وجرى إغلاق معبر القلابات في يوم 27 يونيو الماضي، بعد توتر العلاقات بين البلدين في أعقاب مقتل 6 جنود سودانيين بالشريط الحدودي اتهمت الخرطوم الجيش الإثيوبي بتصفيتهم بعد أسرهم، الشيء الذي نفته أديس أبابا في حينه.

وفي 5 يوليو الجاري، التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة إيجاد في نيروبي وإتفقا على حل المشكلات العالقة بين البلدين بالحوار والوسائل السلمية.