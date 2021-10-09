قامت البعثة الرسمية للحج السياحي لوزارة السياحة والآثار، لأول مرة بعمل استطلاع لآراء حجاج السياحة في مستوى الخدمات المقدمة لهم من الشركات السياحية خلال موسم الحج هذا العام.



ومن جانبها، أوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحى المتواجد بالأراضى السعودية، أن هذا الاستطلاع جاء لقياس مدى رضاء الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى رصد أي ملاحظات لديهم والعمل على تلافيها خلال المواسم القادمة.



وأضافت أنه تم تكليف جميع لجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بالتواصل مباشرة مع الحجاج لمعرفة رأيهم في مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال المرور اليومي على أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة وكذا في صالات المغادرة بمطار جدة قبل العودة لأرض الوطن وتدوين أبرز الملاحظات للعمل على تلافيها مستقبلاً.



وأسفرت النتائج الأولية لأعمال اللجان في هذا الشأن عن رضاء الحجاج عن مستوى الخدمات المقدم من شركات السياحة، وأفادوا بأن مناسك الحج هذا العام تمت في سهولة بداية من دخول المملكة العربية السعودية وحتى الآن.



تجدر الإشارة إلى أنه كان يتم التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات ترصدها لجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية على الفور بما يضمن التأكد من راحة الحجاج وتذليل أي عقبات تواجههم فور حدوثها.