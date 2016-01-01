تحدث محمود فتح الله ، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن فوز فريقه على الأهلي بثنائية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري، وذلك بعد أيام من الخسارة على يد المنافس ذاته في نصف نهائي كأس مصر.

وقال فتح الله في تصريحاته عقب المباراة: «دخلنا هذه المباراة ولكنا نعرف بأن هذه كانت آخر فرصة لنا للمنافسة على الدوري، لأنه في حالة الخسارة، الفارق كان هيزيد عن الزمالك والأهلي، وأملنا في المنافسة كان سيكون ضعيف جدًا».

وواصل: «تحضيرنا لمباراة الأهلي والزمالك طبيعي يكون مختلف عن أي مباراة أخرى، كنا نلاعب الأهلي ولديه مدرب جديد، وبالتالي لا يوجد وقت كاف من أجل معرفة طريقة تفكيره، لذلك تركيزنا الأكبر كان على لاعبينا».

وشدد: «مدرب الأهلي عمل مباراة رائعة أمام فيوتشر بأسلوب الضغط الذي طبقه واستغله، ولكن قبل مباراتنا كنا نعرف أن المباراة صعبة جدًا، خاصة أن هذه الجولة مهمة جدًا في ترتيب الدوري».

وواصل: «شاهدنا آخر ثلاث أو أربع مباريات للأهلي، وركزنا بشكل مباشر على المباريات التي تواجد بها المدرب الجديد، للوقوف على حالة الأهلي».

وانتقل للحديث عن عبد الله السعيد، قائلا: «قائد بيراميدز من أفضل اللاعبين في مصر آخر 20 سنة، وما يقدمه في المباريات طبيعي إذا كنت ترى ما يقدمه في التدريبات، ما نراه من عبد الله السعيد لا نراه من 80% من اللاعبين في عمر 25 عام، وهو لاعب مهم جدًا للفريق».

وأتم: «لدينا مباريات صعبة قادمة، وتحديدًا أمام الإسماعيلي في الجولة المقبلة، لأنه فريق كبير بغض النظر عن موقفه في الدوري، لأن الإسماعيلي لديه لاعبين ممتازين، وسيدخلون المباراة المقبلة ضدنا بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في آخر مباراتين».