اتحاد المدن الألمانية يحذر من نقص المياه في بعض المناطق بسبب الجفاف

حذر اتحاد المدن والبلديات الألمانية من نقص المياه في بعض المناطق في البلاد بسبب الجفاف.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد جيرد لاندسبرج إن "الطلب المتزايد بشكل حاد على المياه في قطاع الصناعة والزراعة وكذلك لدى الأسر المعيشية يمثل مشكلة".

وحذر لاندسبرج من إمكانية تحول ري الحدائق وملء حمامات السباحة الكبيرة بمياه الصنبور في فصول الصيف إلى "مشكلة حقيقية".

وقال إن مرشات العشب توزع ما يصل إلى 800 لتر من مياه الشرب في الساعة الواحدة "ومن شأن ذلك أن يصل بالبنية التحتية للإمدادات في بعض المناطق إلى طاقتها القصوى".

وحث لاندسبرج الأسر المعيشية على تخزين مياه الأمطار في حدود إمكانياتها ورأى أنه سيكون من الضروري أن تفرض البلديات محظورات على استخدام المياه في بعض الحالات.

وطالب لاندسبرج بإعداد "خطط عمل من البلديات لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة" من أجل حماية المواطنين من الأخطار الصحية " ويجب علينا أن نؤسس في المدن واحات مناخ خضراء" وأوضح أن من بين ذلك الاستثمار في تخضير الأسطح والواجهات وإتاحة أماكن للجلوس في بيئة باردة أو الاستثمار أيضا فيما يعرف برذاذ الماء " كما أن الأفكار بشأن تبديل الأسفلت الأسود بأسفلت أفتح لونا يمكن أن تسهم في تخفيض درجات الحرارة".