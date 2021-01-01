الجابون تهزم نيجيريا وتتوج بلقب كأس الرئيس بأمم أفريقيا لليد

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فاز منتخب الجابون لكرة اليد على نظيره نيجيريا بنتيجة 27/18 فى لقاء تحديد المركزين التاسع و العاشر ليحصد لقب كأس الرئيس.

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 16/11 للجابون فى لقاء شهد ندية و إثارة من جانب المنتخبين.

و أقيم اللقاء على صالة حسن مصطفى التى تستضيف غدا نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر و الرأس الأخضر فى التاسعة مساء غدا الأثنين.

وحسم منتخبات ، مصر و الرأس الأخضر و تونس و المغرب التأهل لبطولة العالم المقبلة ، بينما يتبقى مقعد أفريقى يتحدد بلقاء الجزائر مع غينيا و المحدد له غدا فى تحديد المركزين الخامس و السادس ، و الفائز يتأهل مباشرة لبطولة العالم.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.