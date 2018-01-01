أفادت وكالة «نوفوستي»، بأن السيارات تقف في طوابير طويلة في مدينة كولومبو أكبر مدن سريلانكا، للحصول على الوقود.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، تقف عربات توك توك (سيارة أجرة محلية ذات ثلاث عجلات)، والسيارات العادية في أجزاء مختلفة من المدينة، في انتظار فرصة التزود بالوقود.

ويؤكد بعض السائقين، أن طول بعض الطوابير يصل لمسافة 1-2 كيلومتر. ونقل مراسل الوكالة عن أحد السائقين قوله: «هذا الطابور للحصول على الوقود والبنزين، أنتظر هنا منذ حوالي ثلاثة أيام».

وتابع: «الكثير من السائقين بجانبي ينتظرون في الطابور، والدور هنا بدون أرقام يجب الانتظار مباشرة. الطابور طويل لدرجة أننا قد نضطر إلى الانتظار حتى المساء للوصول إلى محطة الوقود والحصول على الوقود».

ويشار إلى أن سريلانكا، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.

وكان آلاف المتظاهرين خرجوا في فترة سابقة إلى شوارع كولومبو مطالبين باستقالة الرئيس جوتاباي راجاباكسا، وجرى خلال الاحتجاجات اقتحام منزل رئيس البلاد، ثم منزل رئيس الوزراء، وهو ما اضطر الرئيس للفرار من البلاد ومن ثم الاستقالة رسميا.