وزير داخلية طالبان: من الجيد للمجتمع الدولي إقامة علاقات دبلوماسية مع أفغانستان

دعا زعيم كبير لحركة طالبان، المجتمع الدولي، للاعتراف بها، بوصفها الحكومة الأفغانية الرسمية.



ويتنامى الإحباط بين الإسلاميين، إذ لا يزال نظام طالبان غير معترف به من قبل أي دولة في العالم منذ سيطرتها على السلطة مجددا العام الماضي.



وقال وزير داخلية طالبان، سراج الدين حقاني، خلال كلمة أمام حشد في إقليم خوست: "من الجيد لهم (المجتمع الدولي) إقامة علاقات دبلوماسية مع أفغانستان. هم يحتاجون لي وأنا أحتاج إليهم".



وقال: "غدا إذا احتاجوا إلي بشأن مسألة، فأي المبادئ والصيغ سيتحدثون معي استنادا إليها".



كما طلب من الولايات المتحدة الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة في بنوك غربية.