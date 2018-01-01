قال الإعلامي الرياضي ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، إنه الإعلامي الرياضي الوحيد الذي طالب تطالب بتحسين ظروف الأطباء وزيادة أجورهم تماشيا مع جهودهم، وكان ذلك منذ عام 2018.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "أنا كنت في الساحل وحمايا وحماتي في القاهرة، قالوا إن حالته بتتدهور قولتلهم يطلعوا على دار الفؤاد.. مقلتش مفيش دكاترة.. الراجل كان بيموت وهم ركنوه في المستشفى.. فحد من أصدقائي عرض عليها لمستشفى آخر".

وتابع: "أعتذر لكل طبيب مسه كلامي لكن من حرصي إن الموقف ده ميحصلش تاني، لكني كنت فاكر نقابة الأطباء هتتشعلق في الفيديو علشان حال الأطباء يتصلح".

وأكمل: "النقابة اتهمتني بالتحريض ضد الأطباء ووجهت السب والقذف.. أين التحريض والسب والقذف".

وأشار إلى أنه تلقى الكثير من المكالمات من أشخاص أبدوا استعدادا لتقديم شكاوى بشأن حالات وفاة أو تدهور في الحالة الصحية في حالات مماثلة.