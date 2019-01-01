مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة شحن تحمل موادا خطرة في اليونان

تحطمت طائرة شحن تحمل 11 طنا من الذخيرة العسكرية ومتفجرات أخرى قادمة من صربيا، في شمال اليونان، مما دفع السلطات لتحذير السكان من إمكانية تعرضهم لغازات سامة.



وذكرت شبكة "إيه أر تي" الحكومية اليونانية صباح اليوم الأحد، أن جميع أفراد طاقم الطائرة أنتونوف إيه إن-12 الثمانية قتلوا في الحادث، عندما سقطت الطائرة بالقرب من مدينة كافلا مساء أمس السبت، بحسب ما قاله مسؤولون في اليونان وصربيا اليوم الأحد.



ونقلت وكالة الأنباء الإفريقية عن وزير دفاع صربيا نيبوشا ستيفانوفيتش القول إنه تم تحميل الشحنة على متن الطائرة في مطار نيس مساء أمس السبت. وبعد ذلك بدأت الطائرة رحلتها في طريقها إلى بنجلاديش، حيث كان من المقرر أن تتوقف في الاردن والمملكة العربية السعودية.



وأبلغ الطيار فوق بحر إيجة عن وجود مشاكل بالمحرك، وطلب الإذن بالهبوط الاضطراري. مع ذلك، لم تصل الطائرة لأقرب مطار في كافالا باليونان.



وأظهرت صور التقطها سكان بهواتفهم المحمولة الطائرة وهي مشتعلة في السماء قبل تحطمها. وسُمع دوي الانفجارات بعد ساعات من وقوع السقوط.



وأبلغت هيئة الدفاع المدني اليونانية السكان الذين يعيشون بالقرب من موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة وعدم تشغيل مكيفات الهواء.



وقال أحد رجال الاطفاء لشبكة "إي آر تي" إنه تم نقل اثنين من زملائه للمستشفى بعد عدم قدرتهما على التنفس.



ونفت الاردن تقارير سابقة بأنها كانت المقصد النهائي للطائرة.



ونقلت وكالة الأنباء الاردنية "بترا" عن مصدر رسمي بهيئة الطيران المدني الاردني القول إن الطائرة كان من المقرر أن تتوقف في مطار الملكة علياء الدولي في عمان مساء أمس السبت للتزود بالوقود قبل استئناف رحلتها.