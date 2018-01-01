الصحة العراقية تصدر تحذيرا جديدا بشأن كورونا

أوضحت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، إجراءاتها تجاه الحجاج العائدين إلى البلاد، فيما وجهت رسالة إلى المواطنين بعد الارتفاع الحاد في أعداد إصابات كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: «إن وزارة الصحة جزء أساسي من بعثة الحج، حيث إن البعثة الطبية رافقت الحجيج منذ الأيام الأولى لموسم الحج في كل المنافذ».

وذكر أن «هناك أكثر من مركز صحي مؤقت في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تم افتتاحها لمتابعة الحالات الصحية وتقديم الرعاية الطبية»، مؤكداً «استمرار عمل البعثة في المنافذ الحدودية حتى الآن».

وأوضح، أن «مجموعة من الأطباء والملاكات الصحية ترافق الحجيج أثناء العودة، وهذا وفق خطة معدة مسبقاً وبمتابعة من وزير الصحة من خلال مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة».

وعن زيادة الاصابات بكورونا، أكد البدر، أن «العراق يشهد ارتفاعاً حاداً في أعداد الاصابات بكورونا»، لافتاً إلى أن «الالتزام لا يزال شبه معدوم بما يخص الاجراءات الوقائية، إضافة إلى ضعف الإقبال على تلقي اللقاح».

ودعا المواطنين، إلى «الإقبال على تلقي اللقاح، والالتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي».