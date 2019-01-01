8 قتلى بتحطم طائرة شحن أوكرانية في اليونان

قالت فرقة الإطفاء الصربية وقناة تلفزيون رسمية، إن طائرة شحن تقل ثمانية أشخاص تحطمت بالقرب من مدينة كفالا (قولة) في شمال اليونان، خلال ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأدى الحادث إلى مقتل 8 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بحسب ما أفادت به فضائية «يورونيوز عربية»، اليوم الأحد، نقلًا عن وزارة الدفاع الصربية.

وذكرت قناة «إي.آر.تي» التلفزيونية الرسمية، أن الطائرة وهي من طراز أنتونوف إيه.إن-12 ومملوكة لشركة أوكرانية كانت متجهة من صربيا إلى الأردن. وتابعت أن الطيار طلب هبوطا اضطراريا بسبب مشكلة في المحرك لكن إشارة الطائرة فقدت.

وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع «إي.آر.تي نيوز» على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار. وقالت فرقة الإطفاء إن تقارير أولية تفيد بأن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص.

وأضافت فرقة الإطفاء في بيان أنها نشرت 15 من رجالها وسبع عربات إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بعد الحادث. وتوجه المزيد من رجال الإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الأردني إن طائرة الشحن من طراز «أنتونوف أن – 12» التي تحطمت مساء السبت شمالي اليونان والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن.

وبين المصدر أن الطائرة طلبت الإذن للتوقف في الأردن بحدود الساعة التاسعة والنصف ليلا؛ من أجل التزود بالوقود، ثم الإقلاع إلى وجهتها النهائية في بنجلادش، بحسب ما نشرته وكالة «بترا» للأنباء.