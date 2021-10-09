 تعليق صادرات منجم للنحاس والكوبالت في الكونغو لحين اتفاق المساهمين - بوابة الشروق
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تعليق صادرات منجم للنحاس والكوبالت في الكونغو لحين اتفاق المساهمين

أرشيفية
أرشيفية
نيويورك - د ب أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 6:44 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 6:44 م

قال مدير عينته المحكمة لمشروع "تينك فونجوروم" في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعدين النحاس والكوبالت، إنه منع القيام بأي صادرات جديدة من المنجم إلى حين موافقة مساهميه على عقد مبيعات جديدة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، تقول شركة جيكاماينز المملوكة للدولة، والتي تمتلك 20% من المشروع، إنه يجب أن توقع على عقد مع شركة "سي إم أو سي جروب" الصينية، صاحبة الأغلبية، من أجل أن تتمكن شركة "تينك" من تصدير المعادن.

وقال المدير ساجي نجوي إن الطرفين، وهما في نزاع منفصل بشأن العائدات، لم يتفقا على مثل هذا العقد لهذا العام.

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