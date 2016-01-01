 روسيا: القوات الأوكرانية لغمت جسرا في زاباروجيا لاتهام قواتنا بتدمير البنية التحتية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: القوات الأوكرانية لغمت جسرا في زاباروجيا لاتهام قواتنا بتدمير البنية التحتية

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:27 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:27 ص

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا ميخائيل ميزينتسيف أن القوات الأوكرانية، لغمت جسرا في مقاطعة زاباروجيا لاتهام القوات الروسية بتدمير البنية التحتية.
وأضاف ميزينتسيف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تواصل استخدام المؤسسات التعليمية والمرافق الاجتماعية للأغراض العسكرية ونشر أسلحة ثقيلة في الأحياء السكنية في سلوفيانسك بالإضافة إلى خاركوف وأوديسا.
وأكد ميزينتسيف مجددا أن القوات الروسية لا تشن ضربات على أهداف مدنية وتتعامل مع السكان المدنيين بإنسانية وتقدم لهم المساعدة والدعم، مشيرا إلى أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص بينهم نحو 5 آلاف طفل من مناطق مختلفة في دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال الساعات الماضية.


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