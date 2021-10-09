محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 4 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 4 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسؤول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسئول التعاقدات، وهيثم ندا، مسؤول منظومة التقنين الإلكترونية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 4 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، بمركز بلطيم، ودسوق، وسيدى سالم.

وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 809 عقود، وأن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ: "نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء جميع المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية كافة".