 مستشار الرئيس الأوكراني: كييف قد تهاجم جسر القرم حال توفر إمكانية تقنية لذلك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الرئيس الأوكراني: كييف قد تهاجم جسر القرم حال توفر إمكانية تقنية لذلك

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 2:36 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 2:37 ص

قال مستشار مكتب الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش، إن كييف قد تهاجم جسر القرم حال توفر أول إمكانية تقنية لذلك.
وأضاف أريستوفيتش، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، أنه فور ظهور أول إمكانية تقنية، سيصبح الجسر على الفور هدفا يمكن مهاجمته، مشيرا إلى أن جسر القرم يمر عبر المياه الإقليمية الأوكرانية.
وتابع: "وحال وجود قيود من الشركاء على ضرب الأراضي الروسية لأنهم يرون الصورة الكبيرة فهذا يعني أننا لن نضرب؛ لدينا أهدافا كافية على أراضي أوكرانيا".
وكان اللواء الأوكراني دميتري مارتشينكو قد صرح سابقا بأن جسر القرم سيصبح الهدف الأول إذا تم تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة المناسبة من الولايات المتحدة وأوروبا.

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