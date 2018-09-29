دبي الأولى عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومشروعات مجال السياحة

أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن مسيرة دبي الناجحة في كافة المجالات والقطاعات، تعكس الرؤية السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي محوري لاستقطاب الاستثمارات ومحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، من خلال توفير أفضل بيئة أعمال استثمارية جاذبة تتمتع بتنافسية عالية وتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي بما يسهم بشكل مباشر في التدفق المستمر للاستثمارات الأجنبية وتعزيز مزايا دبي كوجهة استثمارية فائقة الحداثة، وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، أضاف أن حفاظ دبي على تصنيفها الأعلى في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة لعام 2021 وتبوؤها المرتبة الأولى عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع في مجال السياحة، يأتي ليكلل التزام دبي المتواصل بتحسين البيئة المحفزة للأعمال والاستثمارات في كافة القطاعات، كما يأتي ذلك بمثابة شهادة دولية لنجاح استراتيجية دبي المتمثلة في مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية في دبي بما يتماشى مع متطلبات القطاعات الاستثمارية وترسيخ مكانتها في صدارة المدن العالمية المستقطبة للاستثمارات، بما يكفل استدامة التميز وضمان توفير أفضل الخدمات للمستثمرين.



وقال إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن قطاع السياحة في دبي تعكس نظرتها المستقبلية وثقة المستثمرين المتنامية فيها، وترسيخ مكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمارات العالمية ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات من كافة أنحاء العالم.



وأكد قطاع السياحة في دبي مجدداً إسهامه كمحرك اقتصادي رئيسي، وفرصة مثالية للمستثمرين الدوليين مع حفاظ دبي على تصنيفها الأعلى في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة، خلال العام 2021.



ووفقاً لتصنيف أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر /FDiMarkets/ التابعة لشركة «فايننشال تايمز المحدودة» والتي تعتمد على تصنيف الوجهات الاستثمارية التي تستقطب 10 مشاريع استثمار أجنبي أو أكثر في العام الواحد، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً خلال العام الفائت في استقطاب الاستثمار الاجنبي ضمن قطاع السياحة.



واستأثر قطاع السياحة في دبي بنحو 6.4 مليار درهم /1.7 مليار دولار أمريكي/ من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع 30 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال عام 2021، وذلك بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر والتي نشرتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.



ويأتي هذا الأداء المميز للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع السياحي خلال عام 2021 ليكلل عاماً بالغ الأهمية بالنسبة لدبي التي قادت خلاله موجة انتعاش قطاعيّ السياحة والسفر العالميين عقب الجائحة العالمية، واحتفلت فيه باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورحّبت بالعالم في "إكسبو 2020 دبي"، فيما رسّخت مكانتها أيضاً بين وجهات السفر الأكثر أماناً في العالم.



كما توّج عام 2021 مسيرة ناجحة امتدت على مدار خمس سنوات متتالية منذ العام 2017 حافظت خلالها دبي على تقدمها على مدن عالمية مثل لندن وباريس وشنغهاي على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع السياحي، بإجمالي 83.5 مليار درهم /22.8 مليار دولار أمريكي/ عبر 205 مشروع على مر السنوات الخمس.



واستقبلت دبي 7.28 مليون زائر دولي خلال العام 2021، بنسبة نمو قدرها 32 بالمئة مقارنة مع نتائج العام 2020. وساهم في تعزيز سمعة دبي العالمية استضافة «إكسبو 2020 دبي» الذي استقطب مشاركة دولية واسعة شملت أكثر من 190 دولة وسجل أكثر من 24 مليون زيارة من المواطنين والمقيمين والزوار من شتى أنحاء العالم، إلى جانب المركز الأول الذي حظيت به دبي على قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين للعام 2022 وفقاً لموقع «تريب أفايزر».