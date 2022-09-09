أبوظبي: الحكم بحبس أمريكي وتغريمه 3 ملايين درهم لغسل الأموال والتهرب الضريبي

أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي، مواطن أمريكي، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في بلاده وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، مع الإبعاد عن الإمارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم الأمريكي عاصم عبدالرحمن غفور بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.

و قالت النيابة العامة في أبوظبي في بيان مساء السبت إنها استجابت لطلب المساعدة القضائية ودرسته وتحققت من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الإمارات، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.

وبعد تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.

و أشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية.