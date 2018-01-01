السعودية تشارك غدا في معرض فانبرة الدولي للطيران في إنجلترا

تشارك السعودية، غداً الاثنين، بجناح في معرض فانبرة الدولي للطيران بالمملكة المتحدة، والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تحت شعار "استثمر في السعودية"، خلال الفترة من 18 حتى 22 يوليو 2022.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن جناح المملكة المشارك يشمل وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "Sami" ومعرض الدفاع العالمي "WDS".

ويستعد قادة صناعة الطيران والدفاع في أنحاء العالم كافة للمشاركة في المعرض بعد انقطاع ثلاث سنوات بسبب الاضطرابات التي صاحبت أزمة جائحة كورونا، حيث من المتوقع مشاركة 70 من أكبر 100 شركة طيران عالمية في الفعالية.

وسيعرض المعرض التجاري -الذي يستمر خمسة أيام ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين- أكثر الطائرات تطورا في مجال الطيران التجاري والعسكري.

ووفقا لما نشرته اللجنة المنظمة للحدث، تم تحديد ستة موضوعات رئيسية على رأس أولويات المعرض تشمل الفضاء، والدفاع، والاستدامة، والابتكار، والطيران في المستقبل والقوى العاملة.