المستشار الاقتصادي لبايدن: من الصعب للغاية القول إن الولايات المتحدة تعاني من ركود

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاريد بيرنشتاين، اليوم الأحد، إنه "من الصعب للغاية" استنتاج ما إذا كانت الولايات المتحدة قد دخلت في حالة ركود، مضيفًا أن الاقتصاد الأمريكي يشهد اتجاهات إيجابية وسلبية.

وأضاف بيرنشتاين -في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه بينما ظل التضخم عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، لا يزال هناك نمو قوي في الوظائف، ومن الصعب للغاية أن نستنتج أننا في حالة ركود عندما تنظر إلى كشوف المرتبات ومكاسب الموظفين التي نراها.

ومضى قائلاً: "في الوقت الحالي، لديك رياح معاكسة للتضخم ولكن لديك أيضًا بعض الرياح الخلفية القوية جدًا التي تعزز من قوة المستهلك.. الولايات المتحدة خفضت ديونها في الميزانية بمقدار 1.7 تريليون دولار هذا العام إلى حد كبير من خلال زيادة الإيرادات، التي زادت بنسبة 26%.

وتعجب المستشار الاقتصادي: "كيف نحصل على زيادات أسرع في الإيرادات في الاقتصاد الذي يتعرض لنوع المصاعب التي تحدثنا عنها؟.. لا يوجد إنكار على الإطلاق بشأن عدم قبول هذه الأسعار المرتفعة، ولكن أساس هذا هو الاقتصاد الذي يتمتع بأقوى سوق عمل منذ جيل.