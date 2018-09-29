أفادت وكالة الأنباء العمانية، مساء اليوم الأحد، بوفاة مواطنَين غرقًا في أحد أودية وادي الحيملي، في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.



ووجَّهت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة اليوم، بتفعيل اللجان الفرعية في محافظات مسقط وجنوب وشمال الشرقية؛ لتعزيز جاهزيتها للتأثيرات المُحتملة جرَّاء الحالة المدارية.



من جانب آخر عقدت اللجان الفرعية لإدارة الحالات الطارئة في المحافظات المتوقع تأثرها بالحالة المدارية في بحر العرب، اجتماعها الاستثنائي في إطار الاستعداد للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية، برئاسة قادة شرطة المحافظات.



وقد اطّلعت اللجان على آخر التنبؤات المتعلّقة بالحالة المدارية وتأثيراتها المُحتملة، كما جرى استعراض الاستعداد والجاهزية لكل القطاعات، ورفع حالة التأهب للتخفيف من الأضرار المتوقعة.



فيما عقدت اللجنة الرئيسية لإدارة الطوارئ بصحية جنوب الباطنة اجتماعًا للوقوف على الاستعدادات وجاهزية المؤسسات الصحية وتحديث الإجراءات الاحترازية نظرًا للحالة المدارية في بحر العرب المتوقّع تأثيرها على عددٍ من المحافظات.



وأشار آخر تحليلات خرائط الطقس وخرائط التنبؤات العددية بهيئة الطيران المدني العماني إلى تغيُّر مسار الحالة المدارية في بحر العرب، وتتّجه حاليًّا إلى الشمال الغربي لسواحل بحر عُمان خلال اليومين المقبلين، وفرص تلاشيه ستكون بالقرب من السواحل الباكستانية الإيرانية.



ووضّح يونس بن حسين الشيزاوي، أخصائي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني لوكالة الأنباء العُمانية، أن سلطنة عُمان ستتأثر بسُحب ماطرة متفاوتة الغزارة، وستبدأ تأثيرات الحالة المدارية من مساء اليوم بهطول أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على محافظة جنوب الشرقية على أن تشمل الأمطار محافظات شمال الشرقية والوسطى ومسقط والداخلية.