علق هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على الأزمة القائمة بين عبد الله السعيد، قائد الفريق، وناديه السابق الأهلي، كاشفا عن موقف ناديه من رحيل رمضان صبحي وإبراهيم عادل.

وحقق بيراميدز، الفوز على الأهلي بثنائية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري، وذلك بعد أيام من الخسارة على يد المنافس ذاته في نصف نهائي كأس مصر.

وقال هاني، في تصريحات تلفزيونية: «أجبرنا الأهلي على التراجع والظهور بشكل سيء، وقدمنا مباراة كبيرة، ويجب أن نفوز بكل مباراة قادمة من أجل تحقيق اللقب».

وعن موقف ناديه من أزمة عبد الله السعيد مع النادي الأهلي، أجاب: «عبد الله السعيد من نوعية اللاعبين الذين يحافظون على أنفسهم في كل شيء، وأيضًا هو لاعب ذكي لا يعتمد على الناحية البدنية ولكن يعتمد على الذكاء في الملعب وهذا يوفر له مجهودًا كبيرًا، هو عقده ممتد للموسم القادم، وأعتقد أنه يُمكنه الاستمرار معنا لمواسم قادمة وهو مهم للفريق».

وواصل: «اللاعب ليس في القضية وحده، نحن معه ونسانده ونتابع مع المحاميين، والمحكمة الرياضية خاطبت الأهلي بعدم تنفيذ قرار لجنة التسوية لحين الفصل في القرار».

وحول رحيل رمضان صبحي، أوضح: «لماذا أعرض رمضان صبحي للبيع؟!، اللاعب من الأعمدة الأساسية في الفريق، إلا إذا تلقى عرضًا جيدًا أو اللاعب نفسه أراد الرحيل».

وأتم: «إبراهيم عادل عقده مستمر مع الفريق لمدة 4 سنوات، وما يتردد عن رحيله لأحد أندية الدوري غير صحيح على الإطلاق».