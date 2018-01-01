استعاد جودوي كروز صدارة جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه لانوس، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للبطولة، التي شهدت أيضا تعادل يونيون سانتا في مع ضيفه هوراكان بدون أهداف، وبانفيلد مع ضيفه سان لورينزو 1 / 1.

وارتفع رصيد جودوي كروز، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة والخامس في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى 16 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه.

في المقابل، تجمد رصيد لانوس، الذي واصل بدايته الكارثية في المسابقة، عند 5 نقاط في المركز السابع والعشرين (قبل الأخير)، علما بأن هذه هي الخسارة الخامسة للفريق في الموسم الحالي والرابعة على التوالي.

وبادر لانوس بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع خوسيه ساند في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض جودوي كروز ويسجل هدفين عبر سالومون رودريجي ومارتن أوخيدا في الدقيقتين 18 و62 على الترتيب.

وفي اللقاء الآخر، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء يونيون سانتا في وضيفه هوراكان. ورفع يونيون سانتا في رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، متفوقا بفارق نقطة على هوراكان، صاحب المركز التاسع.

وخيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء بانفيلد وضيفه سان لورينزو، وارتفع رصيد بانفيلد، الذي أخفق في تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، إلى 12 نقطة في المركز العاشر، في حين رفع سان لورينزو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم سان لورينزو عن طريق آدم باريرو في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، غير أن ماتياس جونزاليس سرعان ما تعادل لصالح سان لورينزو في الدقيقة 38.