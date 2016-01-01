 السلطات السعودية تعلق على أنباء استخدام صبغة خطيرة في حلوى سكيتلز - بوابة الشروق
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السلطات السعودية تعلق على أنباء استخدام صبغة خطيرة في حلوى سكيتلز

علم السعودية
علم السعودية

نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:23 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:23 ص

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، على أنباء استخدام ثنائي أكسيد التيتانيوم في تلوين حلوى "سكيتلز"، الذي يؤثر بشكل سلبي على عمل عدد من الأعضاء الحيوية.

وفي ردها على تغريدة في "تويتر"، يطلب صاحبها بمنع هذه الحلوى في السعودية، جراء دعوى قضائية ضد شركة "مارس"، تتهمها باستخدام ثنائي أكسيد التيتانيوم في تلوين حلوى "سكيتلز"، قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية: "مرحبا بك..تؤكد الهيئة أنها تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي، وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع دخول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة".

 


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