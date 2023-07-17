بالفيديو – إنتر ميامي يقدم بوسكيتس للجماهير

قدم نادي إنتر ميامي اليوم الإثنين، الإسباني سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة السابق، خلال الحفل الذي أقُيم على ملعب درايف بينك استاديوم بمدينة فورت لودردي.

وتعاقد إنتر ميامي مع بوسكيتس، في صفقة انتقال حر، بعد أن تم الاتفاق بين برشلونة وبين الإسباني على إنهاء التعاقد وعدم التجديد له.

وعبر الإسباني سيرجيو بوسكيتس عن سعادته بالانضمام لـ إنتر ميامي، معبرًا عن شرفه وفخره بتلك الخطوة، ومؤكدًا على تطلعه لتحقيق الفوز والبطولات مع الفريق.

وكان إنتر ميامي قد أعلن في وقت سابق تعاقده بشكل رسمي مع بوسكيتس لمدة موسمين، حيث ينتهي العقد بنهاية موسم 2025.