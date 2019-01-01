مبعوث المناخ الأمريكي يلتقي بنظيره الصيني في بكين

بدأ مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري محادثات في بكين مع كبير مفاوضي الصين بشأن قضايا المناخ شيه تشن هوا .

ولم تنشر تفاصيل الاجتماع بعد. وكان كيري قد وصل إلى بكين يوم أمس الأحد. وبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، أصبح كيري ثالث سياسي أمريكي رفيع المستوى يزور الصين في غضون أسابيع قليلة. وستستمر زيارته حتى يوم الأربعاء.

وكانت هناك توترات متزايدة خلال السنوات الأخيرة بين القوتين المتنافستين.

يشار إلى أن زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، إلى تايوان قبل عام كانت قد دفعت الصين إلى تعليق محادثات المناخ العادية مع واشنطن في آب/أغسطس الماضي.

وتعتبر القضايا التجارية من نقاط الخلاف الأخرى بين بكين وواشنطن، والدعم الصيني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه التي يشنها ضد أوكرانيا، ومطالبات الصين الإقليمية في بحري الصين الجنوبي والشرقي.

وتعد زيارة كيري "علامة أخرى على أن الجانبين يبذلان جهودا لوقف التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية"، حسبما ذكرت افتتاحية في صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية قبل وصول السياسي الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن الصين والولايات المتحدة هما أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ، وعليهما أيضا "تحمل مسؤولية خاصة لإيجاد أرضية مشتركة في التصدي المشترك لتغير المناخ".