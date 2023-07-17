قطر تستضيف المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال في عام 2026

تستضيف دولة قطر، المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال "LNG 2026"، الحدث العالمي الأبرز في صناعة الغاز الطبيعي المسال والمعني بالنمو والتطور المستمر للقطاع في جميع أنحاء العالم.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الإثنين، ستتزامن استضافة هذه المنصة الفريدة لصناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية مع بدء التشغيل التاريخي لأول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم في دولة قطر - أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقالت لولوه خليل صلات مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للطاقة، في كلمة لها خلال حفل خاص لاستلام استضافة المؤتمر في اختتام مؤتمر ومعرض LNG 2023 في مدينة فانكوفر الكندية والذي عقد بين 10 و13 من الشهر الجاري: "بينما نتسلم استضافة المؤتمر كالمضيف القادم لأكبر مؤتمر ومعرض دولي لصناعة الغاز الطبيعي المسال، يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في دولة قطر في عام 2026".

وعبرت عن تطلعها للمشاركة في مناقشة هادفة حول كيف يمكن للغاز الطبيعي المسال أن يخدم العالم بشكل أفضل، وحول كيفية ضمان الوصول العادل إلى الطاقة وإلى أمن طاقة أكبر للجميع.

يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال يقام كل 3 سنوات، بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة.

ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويعتبر الحدث الرئيسي لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينعقد بمشاركة متحدثين من أكبر عدد من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال.