 محمود علاء يودع الاتحاد السكندري قبل عودته لـ الزمالك - بوابة الشروق
الإثنين 17 يوليه 2023 10:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

محمود علاء يودع الاتحاد السكندري قبل عودته لـ الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 10:00 ص

ودع محمود علاء مسؤولي وجماهير الاتحاد السكندري، بعد انتهاء فترة إعارته مع زعيم الثغر، وعودته مجددًا لنادي الزمالك.

قال محمود علاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‎الحمد لله على فترة إعارتي، تشرفت فيها بوجودي داخل ناد كبير مثل الاتحاد السكندري".

أضاف: "كما أتوجه بالشكر لجمهور الاتحاد، على دعمهم طوال تواجدي بالنادي".

وسيعود محمود علاء إلى صفوف الزمالك مجددًا بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

 وتلقى محمود علاء أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، إلا أن الزمالك يتمسك بتواجده في الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك