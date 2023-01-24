محمود علاء يودع الاتحاد السكندري قبل عودته لـ الزمالك

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ودع محمود علاء مسؤولي وجماهير الاتحاد السكندري، بعد انتهاء فترة إعارته مع زعيم الثغر، وعودته مجددًا لنادي الزمالك.

قال محمود علاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‎الحمد لله على فترة إعارتي، تشرفت فيها بوجودي داخل ناد كبير مثل الاتحاد السكندري".

أضاف: "كما أتوجه بالشكر لجمهور الاتحاد، على دعمهم طوال تواجدي بالنادي".

وسيعود محمود علاء إلى صفوف الزمالك مجددًا بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وتلقى محمود علاء أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، إلا أن الزمالك يتمسك بتواجده في الفريق.