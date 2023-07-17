 وزيرة البيئة: 1.2 مليار جنيه دخل المزارعين من المكابس بدلا من حرق قش الأرز - بوابة الشروق
الإثنين 17 يوليه 2023 4:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

وزيرة البيئة: 1.2 مليار جنيه دخل المزارعين من المكابس بدلا من حرق قش الأرز


نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 3:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 3:11 ص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر تعمل على تخفيض نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون التي تخرج من عوادم السيارات وانبعاثات المصانع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدّمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مليارا و200 مليون جنيه هي قيمة دخل المزارعين من المكابس بدلا من حرق قش الأرز في إطار مواجهة تلوث الهواء.

ولفتت إلى أن المشروعات التي تنفذها وزراة الري منها خطة لحماية السواحل لمسافة 50 كيلو مترا.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن قضية التغير المناخي على قارة إفريقيا، حيث تحتاج القارة إلى 38 مليار دولار ضمن مشروعات التكيف مع التغير المناخي في حين لم تحصل إلا على 3% فقط.

وأوضحت أن إفريقيا تحتاج إلى تنمية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا في الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أن هناك تنسيقا كبيرا في العديد من المبادرات الخاصة بقضية التغير المناخي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك