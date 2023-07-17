قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر تعمل على تخفيض نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون التي تخرج من عوادم السيارات وانبعاثات المصانع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدّمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مليارا و200 مليون جنيه هي قيمة دخل المزارعين من المكابس بدلا من حرق قش الأرز في إطار مواجهة تلوث الهواء.

ولفتت إلى أن المشروعات التي تنفذها وزراة الري منها خطة لحماية السواحل لمسافة 50 كيلو مترا.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن قضية التغير المناخي على قارة إفريقيا، حيث تحتاج القارة إلى 38 مليار دولار ضمن مشروعات التكيف مع التغير المناخي في حين لم تحصل إلا على 3% فقط.

وأوضحت أن إفريقيا تحتاج إلى تنمية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا في الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أن هناك تنسيقا كبيرا في العديد من المبادرات الخاصة بقضية التغير المناخي.