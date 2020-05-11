وزيرة الخارجية الألمانية تتهم بوتين باستخدام الحبوب كسلاح

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعودة على الفور لاتفاق الحبوب مع أوكرانيا.

ودعت بيربوك بوتين إلى "الامتناع مجددا عن استخدام الجوع كسلاح في حرب العدوان الوحشية هذه.. من أجل السلام في العالم".

وجاء بيان بيربوك اليوم الاثنين أثناء زيارتها لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت بيربوك إن تصرفات بوتين توضح أن الرئيس الروسي "ليس لديه أي اهتمام بالأشخاص الأكثر ضعفا في مختلف أنحاء العالم".

وأعربت بيربوك عن امتنانها لأنه على الرغم من التوقف المتكرر، فإن الأمم المتحدة وتركيا "لم تستسلما من أجل الحفاظ على بقاء الاتفاق".

وقالت بيربوك إنه منذ البداية، كان من الواضح أن العقوبات المفروضة على روسيا ستستثني الغذاء والأدوية المهمة، مضيفة أن "حقيقة أن الرئيس الروسي يقلب هذا الأمر رأسًا على عقب في كل مرة ويستخدم الحبوب كسلاح توضح مدى الوحشية التي يشن بها هذه الحرب."