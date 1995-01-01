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بثت قناة «سكاي نيوز عربية»، لقطات مصورة من جسر القرم بعد تعرضه لهجوم، قالت روسيا إن أوكرانيا هي التي نفّذته.

وأظهرت اللقطات، جانبا من الأضرار المادية التي طالت الجسر جرّاء تعرضه للهجوم، الذي أوقف حركة المرور بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين فجر اليوم الاثنين.

وقالت اللجنة، في بيان، إن الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حيث هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم.

وأضافت: «نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل».