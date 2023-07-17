رئيس كوريا الجنوبية يترأس اجتماع استجابة للكوارث عقب العودة من رحلة خارجية

يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الاثنين ترأس اجتماع للاستجابة للكوارث، في أعقاب عودته من رحلة استغرقت أسبوعا إلى ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الاجتماع المقرر للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة يأتي في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى أو المفقودين في الأمطار الغزيرة الأخيرة إلى 49 بعد انتشال 4 جثث أخرى من طريق تحت الأرض غمرته المياه في السابق في وسط مدينة تشونج جو.

وعاد الرئيس يون إلى البلاد في وقت سابق من اليوم من الرحلة الخارجية.

وكانت رحلة يون بدأت بزيارة فيلنيوس لحضور قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتأكيد التزامه بتعميق التعاون مع الناتو من خلال برنامج شراكة جديد مصمم على نحو فردي ومشاركة كوريا الجنوبية في نظام تبادل المعلومات العسكرية مع الدول الأعضاء في الناتو.

ثم قام الرئيس بزيارة رسمية إلى بولندا استمرت 3 أيام لإجراء محادثات مع الرئيس أندجي دودا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية والتعاون في إعادة إعمار أوكرانيا ما بعد الحرب.

ومدد يون إقامته لمدة يومين، ثم زار أوكرانيا والتقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في عرض قوي لدعم كييف في حربها ضد العدوان الروسي.

وأعلن يون عن حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بما في ذلك إمدادات عسكرية ومساعدات إنسانية.