نائب محافظ البحيرة: وفرنا 14 وحدة سكنية لضحايا عقار رشيد المنهار

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن عدد ضحايا انهيار عقار رشيد، وصل إلى أربع وفيات ثلاثة منهم شباب، وطفل رضيع عمره 10 أشهر، فيما أُنقذ 14 شخصًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن المحافظة وفرت 14 وحدة سكنية في رشيد المدينة تتبع الإسكان الاجتماعي لمن فقدوا وحداتهم السكنية، هذا إلى جانب توفير الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالمأكل والملبس ووسائل الحياة الكريمة الآدمية لهم.

وأوضحت أن تفاصيل الحادث إلى وجود عقار مكون من 7 أدوار تواجد به عمال لإنهاء أعمال تشطيبات، ويجاوره عقار آخر مبنى من عام 1991 بحالة جيدة ويتكون من أربعة طوابق، انهار جزء منه بسبب انهيار عقار الـ7 أدوار، مؤكدة أن الحماية المدنية وبمساعدة الأهلي والإسعاف تم إنقاذ 14 فردًا، خرج منهم خمسة أفراد، وتبقى 9 أفراد يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.

ونوهت إلى أن النيابة العامة تحقق في الحادث، إلى جانب اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة وحيازة المخالفات التي رُصدت، والتعامل معها والتحقيق فيها بمعرفة الوحدة المحلية والإدارة الهندسية، بالإضافة إلى الاستماع للشهود وأهالي العقار المنهار الذين نجوا من الحادث.

ولفتت إلى أن المحافظة فرضت كوردن أمني حول المنطقة المحيطة بالعقار المنهار، للكشف والفحص على باقي المرافق السكنية المجاورة للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى انتظار قرار النيابة العامة بعد انتهائها من فحص الأنقاض.